Солнце остановится, звезды посыплются: наступает новый космический год

Жителям Северного полушария Земли предстоит самая длинная ночь 2021 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшая ночь на широте Москвы длилась 17 часов 3 минуты; грядущая будет на 1 минуту длиннее.

При этом день, 21 декабря, начавшись на минуту позже, продлится, как и сегодняшний 6 часов 57 минут. Следующая за ним ночь будет на 1 минуту короче, но при переходе с 22-го на 23-е декабря тьма отвоюет утраченную утром позицию и опять продлится 17 часов 4 минуты.

Ночь на пятницу снова потеряет 1 минуту. Длительность светлой части суток по 24 декабря включительно будет составлять 6 часов 57 минут.

Эти дни называются периодом зимнего солнцестояния. На широте Москвы, Челябинска и Новосибирска светило будет подниматься над горизонтом на высоту не более 11 градусов. А выше широты 66,5 градусов светило вообще не восходит, и ночь длится круглые сутки. Лишь сумерки в этих широтах говорят о том, что Солнце где-то под горизонтом в середине сумеречного сегмента.

Кстати, 21 декабря можно начинать праздновать Новый год: завтра в 15 часов 59 минут по всемирному времени (18:59 мск) Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет ее наименьшего склонения – 23 градуса 26,13 минут (в созвездии Стрельца), и в Северном полушарии наступит астрономическая зима. Это событие и называют космическим Новым годом. В Северном полушарии оно будет сопровождаться пиком метеорного потока Урсиды: наблюдать его можно будет в течение всей «новогодней ночи» над северным горизонтом. Скорость метеоров этого потока составляет около 32 км/с.

Москва, Софья Артемьева

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