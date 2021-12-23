В Челябинской области будут судить порнографа, собравшего обширную картотеку фото несовершеннолетних

В суд направили уголовное дело в отношении южноуральца, уговаривавшего несовершеннолетних девочек делать порно-снимки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Пластовский городской суд поступило уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности девочек в возрасте от девяти до 14 лет.

По информации суда, страдающий гетеросексуальной педофилией южноуралец с января 2018 по сентябрь 2020 года знакомился с несовершеннолетними в интернете, используя фейковые страницы. Как пишет Znak.com, он убеждал их высылать ему свои откровенные фотографии, в том числе предлагая заплатить за них. Потерпевшими от его действий признаны 34 девочки из разных регионов России. Самой младшей из них на момент знакомства было 9 лет.

Во время интернет-переписки он вовлекал своих собеседниц в беседы о сексе и предлагал сделать фото половых органов или откровенных сцен.

Ему предъявлено обвинение в сексуальном насилии, развратных действиях, а также изготовлении детской порнографии.

В настоящее время южноуралец находится в СИЗО. Вину он признал частично, заявив, что думал, что общается с девочками старше 14 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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