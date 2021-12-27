На Южном Урале задержали владельца телеграм-канала с детским порно

Южноуралец задержан по обвинению в совершении преступлений в отношении несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, телеграм-канал, на котором размещаются порнографические материалы с изображением несовершеннолетних, работал из Магнитогорска.

По инициативе СКР в кратчайшее время материалы по данному факту были переданы из полиции для проведения доследственной проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам изготовления и оборота порнографических материалов.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 26-летний житель, которому предъявлено обвинение в совершении преступления. Перед задержанием молодой человек пытался удалить все публикации с телеграм-канала.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»