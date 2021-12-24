Тренера, уволенного по указке минспорта Челябинской области, взяла под крыло Федерация бокса России

Старшего тренера сборной Челябинской области по боксу, которому предложили сесть за баранку автобуса, поддержала Федерация спорта России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Федерации бокса России, глава исполнительного комитета ФБР Умар Кремлев встретился сегодня, 24 декабря, в московском Центре прогресса бокса с заслуженным тренером России, челябинцем Владимиром Рощенко.

Напомним, ранее южноуралец направил на имя президента России Владимира Путина обращение, в котором рассказал, что его ставку в Центре спортивной подготовки Челябинской области сокращают с февраля 2022 года. В качестве альтернативы старшему тренеру сборной региона по боксу предложили занять должность водителя автобуса. Когда о происходящем рассказали СМИ, чиновники министерства физической культуры и спорта Челябинской области проявили завидную выдержку: в ведомстве заявили, что известного и уважаемого тренера все равно уволят, так как сменилась концепция подготовки спортсменов, и теперь решено сделать упор на молодых тренеров.

Позиция чиновников вызвала возмущение не только в спортивном сообществе Южного Урала, но и на федеральном уровне. «Известный челябинский тренер за свою карьеру воспитал четырех заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса, около 100 мастеров спорта СССР и России. Один из самых известных его учеников – заслуженный мастер спорта, чемпион мира среди профессионалов Сергей Ковалев, – напомнили в Федерации бокса России. – На днях 69-летний Рощенко был уволен из Центра спортивной подготовки Челябинской области. В разговоре с Умаром Кремлевым тренер рассказал о ситуации, сложившийся вокруг его увольнения – Владимира Рощенко поддержало все боксерское сообщество России».

Умар Кремлев принял решение финансово помочь Владимиру Рощенко, вручив сертификат на один миллион рублей, и сообщил заслуженному тренеру России, что с данного момента он будет работать напрямую с Федерацией бокса России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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