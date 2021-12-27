В мэрии Челябинска рассказали об изменении маршрутной сети в следующем году

Маршрутная сеть Челябинска начнет меняться уже в январе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 1 января будущего года запланирован первый этап изменений, предполагающий введение 6 новых и корректировку 15 существующих маршрутов. Для планомерного проведения реформы переход на новую маршрутную сеть предполагается осуществить поэтапно до конца 2024 года.

Новые маршруты

Трамвай №12 «Харлова – Чистопольская» обеспечит транспортную доступность жителей (в том числе к социальным объектам) внутри Ленинского района Челябинска.

Троллейбус №25 «ЧКПЗ – Политехникум» также будет действовать внутри Ленинского района Челябинска.

Автобус №8 «Мамина – Бр. Кашириных – Академика Королева» обеспечивает связь отдаленных от центра районов Северо-востока и Северо-запада города по улице Братьев Кашириных.

Автобус №9 «Мамина – Комсомольский пр. – Петра Столыпина» свяжет Северо-восток и Северо-запад Челябинска по Комсомольскому проспекту.

Автобус №136К «Западный – ЮУРГУ» – запускается для улучшения транспортной доступности районов Сосновского муниципального района: п. Западный, мкр Белый Хутор, мкр Вишневая горка.

Автобус №158К «Белый хутор – Чичерина» запускается для улучшения транспортной доступности районов Сосновского муниципального района: п. Западный, мкр Белый Хутор, мкр Вишневая горка.

Изменяемые маршруты

Автобус №2 «Мехколонна – Петра Столыпина» продляется маршрута от ЮУрГУ до мкр. Парковый-2 по ул. Худякова, Ак. Королева, Татищева. Установлен частый интервал движения: в пиковые часы – 7 минут, м/пиковые – 14 минут, количество транспортных средств увеличено с 5 до 28.

Автобус №18 от автобусного парка продляется до ТРК «Алмаз», чтобы повысить связь центра города и Ленинского района магистральным транспортом через улицу Дзержинского. Интервал движения в пиковое время составит 15 минут, количество транспортных средств увеличено с 15 до 18.

Автобус №23 после изменений будет следовать от 47-го микрорайона до ТК «Кольцо», обеспечив связь мкр. Парковый с Советским районом через шершневскую плотину. Продление маршрута от остановки «Автобусный парк» до остановки «Профессора Благих» выведет трассу автобуса на улицы Солнечная, 40-лет Победы, 250-лет Челябинска. В пиковые часы интервал движения составит 20 минут, количество транспортных средств увеличено с 2 до 7.

Автобус №28 «ТРК Алмаз – ул. Весенняя (пос. АМЗ)» обеспечит связь Ленинского и Советского районов через Троицкий тракт. Интервал движения в часы пик составит 35 минут, в межпиковое время 60 минут, количество транспортных средств увеличено до 4.

У автобуса №31 «Академика Королева – ЧМК» будет оптимизирована схема движения маршрута по Комсомольскому проспекту. Из схемы решено исключить участок ул. Молодогвардейцев – ул. Солнечная, заканчиваться маршрут будет на ул. Академика Королева. Интервал движения в пиковые часы составит 5 минут, в межпиковые 10 минут. Количество транспортных средств увеличится до 30.

Автобус №33 «Фетеевка – ПКиО имени Гагарина» повышает связь поселка Фатеевка с Центральным районом Челябинска, обеспечивает транспортную доступность по ул. Курчатова и по ул. Овчинникова. Трасса движения пройдет по улицам Масленникова, Лизы Чайкиной, Барбюса и будет продлена от ЖД вокзала до ЮУрГУ через ул. Курчатова. Интервал движения в пиковые часы составит 20 минут, в м/пиковые 35 минут, количество транспортных средств увеличено до 6.

Автобус №43 «Стройкомбинат – Старое Першино – ЧМК» – повысит транспортную доступность поселков Стройкомбинат и Миасский. Ранее он ходил до поселка Першино. Интервал движения уменьшен до 30 минут, количество транспортных средств – 4.

У автобуса №48 «Поселок Керамзавода – Теплотехнический институт» будет оптимизирована схема маршрута (исключен участка трассы по улице Калинина). Интервал движения уменьшен до 30 минут.

На автобусном маршруте №51 «Поселок Сосновка – Железнодорожный вокзал» исключат участок маршрута Свердловский проспект – Братьев Кашириных, а также продлят маршрут от пересечения ул. Воровского – Свердловский проспект до ЖД вокзала.

Автобус №71 «ЧМК – Петра Столыпина» (обеспечивает транспортную доступность для жителей мкр. Парковый-2) продлит движение от Новоградского проспекта до улицы Татищева по улице Петра Столыпина. Интервал движения в пиковые часы – 9 минут, в м/пиковые 15 минут. Количество транспортных средств увеличено с 9 до 19.

Автобус №80 «11 микрорайон – ПКиО имени Гагарина» изменит трассу движения: исключение участка трассы от Алого поля до Мед. Академии, продление от Алого поля до ЮУрГУ по проспекту Ленина.

Автобус №212 «Челябинск (Бр. Кашириных) – д. Ключи» с 1 января следует до п. Моховички. Кроме того, из его схемы движения исключен участок трассы от пересечения ул. Молодогвардейцев – Комсомольский проспект до Теплотехнического института и будет продлена трасса до ул. Бр. Кашириных по ул. Молодогвардейцев.

Автобус №483 будет теперь следовать от ЮУРГ до поселка Старокамышинск (ранее он разворачивался в поселке Сухомесово). Интервал движения в часы пик составит 10 минут, в межпиковое время 15 минут. Количество транспортных средств увеличено с 3 до 14.

Троллейбус №10 «Солнечный берег – ПКиО им. Гагарина» ждет оптимизация схемы движения маршрута: исключение участка трассы маршрута от пересечения пр. Ленина – ул. Энгельса в сторону Северо-запада по причине дублирования другими маршрутами. Продление маршрута от пересечения пр. Ленина – ул. Энгельса по проспекту Ленина до ПКиО.

Троллейбус №26 «Молдавская – ЧТЗ» с 1 января будет следовать до театра ЧТЗ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»