С праздничком! Челябинцев порадовали подорожавшим проездом в общественном транспорте

Власти подготовили для челябинцев неприятный новогодний сюрприз: проезд на новых автобусных маршрутах оказался гораздо дороже, чем на старых.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 января в городе ввели 6 новых и скорректировали 15 уже существовавших маршрутов.

Однако выяснилось, что стоимость одной поездки существенно выросла.

«Как же хорошо у нас развивают общественный транспорт. Отменить 83, заменить на 483, повесить на автобусы бумажки формата А4: «Льгот нет, проезд 38 р». И пустить 10 новых автобусов. Вопрос, кто теперь будет на них ездить? Ссылаться на то, что он межгород глупо: ну, едет столько людей в Старокамышинск. Привет опять маршрутки», – возмущаются жители Ленинского.

«Цена проезда на новом маршруте 158 К от «Космоса» до «Вишневой горки» – 38 рублей. Терминал есть, но он не заряжен, билет не проходит ни по банковской, ни по транспортной карте», – вторят жители отдаленного микрорайона.

«Людей известили, что откроют новый маршрут с нового года, но, что поднимут цену, никого в известность не поставили», – негодуют горожане.

В миндортрансе объясняют рост стоимости проезда тем, что маршруты относятся к межмуниципальным. И утверждают, что возможность бесконтактной оплаты является обязательным требованием для перевозчика.

Почему терминалы в автобусах не работают, чиновники не поясняют.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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