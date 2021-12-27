Скандал с челябинскими китами «выплыл» на федеральный уровень (ФОТО)

Скандал с китами из нержавейки и пластика на набережной Челябинска «выплыл» на федеральный уровень.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в городе высадился десант журналистов федеральных СМИ – газет и телеканалов. Их интересовала инсталляция, установленная рядом с известным челябинским памятником коррупции – гигантскими ребрами, так и не ставшими «Крыльями», но стоившими областному бюджету 3 млрд рублей.

Видимо из-за столь солидного соседства с инсталляцией решили не мелочиться: подрядчик из Санкт-Петербурга запросил за 3 китов 10 млн рублей – тоже из бюджета, но на этот раз городского.

Челябинцы возмутились: три кита из толстой проволоки, квадратиков обычной нержавейки и пластиковых закрепок, похожих на те, которыми собирают в пучок компьютерные провода, по мнению горожан, на заявленную сумму никак не тянут.

А тут еще кто-то нашел в большом китайском интернет-магазине похожих китов, но за 600 долларов.

Мэр Челябинска Наталья Котова пообещала провести независимую экспертизу китов – как на предмет соответствия материалов техническому заданию, так и на адекватность стоимости.

Но скандал все равно разразился, да такой громкий, что о чудо-китах услышали в Москве. И, судя по сегодняшнему визиту столичной прессы, разбираться в ситуации будут не только челябинские чиновники.

Издалека киты-миллионеры особого впечатления не производят. Вблизи они выглядят поинтереснее, но на 10 млн рублей все равно не тянут.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

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