В «китовом скандале» в Челябинске начала разбираться прокуратура

В «китовом скандале» в Челябинске будет разбираться прокуратура.

Как уже сообщал «Новый День», на новой набережной реки Миасс (у знаменитого недостроя) установили арт-объект – трех китов из нержавейки и пластика. Выяснилось, что из городского бюджета за эту инсталляцию должны заплатить 9,7 млн рублей. Челябинцы возмутились.

А после того, как в китайском интернет-магазине нашли похожих китов, но за 600 долларов, грянул скандал, который докатился до Москвы.

В ситуацию решила вмешаться прокуратура Челябинской области.

«Организована проверка по публикациям СМИ об установке некачественных арт-обьектов стоимостью около 10 млн рублей на набережной города, – сообщили в ведомстве. – Прокуратура в настоящее время проверяет исполнение муниципального контракта, запрошена конкурсная документация. С целью установления соответствия цены контракта и качества выполненных работ к проверке привлечены специалисты контрольно-счетной палаты города, решается вопрос о проведении соответствующей экспертизы, которая даст оценку выполненным работам.

При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»