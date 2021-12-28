Калининский район Челябинска остался без бюджета на 2022 год

Депутаты Калининского райсовета отказались обсуждать проект бюджета на следующий год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», политическое противостояние, разворачивающееся в Калининском районе Челябинска между депутатами районного парламента и главой района может аукнуться сокращением финансирования муниципалитета.

Это может последовать, если бюджет района на 2022 и плановые 2023-2024 годы не будет принят до конца года. Между тем, заседание собрания депутатов, посвященное принятию бюджета, запланированное на сегодня, 28 декабря, было сорвано.

После многочасового обсуждения парламентарии так и не смогли утвердить повестку заседания. И решили просто разойтись по домам.

Вопросы к основному финансовому документу появились у парламентариев еще на этапе его обсуждения в комиссиях. В итоге комиссия по бюджету отказалась одобрять проект документа. Парламентарии потребовали отказаться от аренды автомобилей для нужд районной администрации и освещения работы чиновников в СМИ на возмездной основе, а также сократить две ставки в аппарате собрания депутатов.

Однако открыв проект документа на сегодняшнем заседании, предложенных изменений они там не нашли. Причем глава района Сергей Колесник даже не пытался убедить парламентариев отказаться от предложенных изменений. Представление же старой редакции объяснил тем, что у чиновников не было времени на внесение поправок.

В итоге часть депутатов отказалась даже от голосования по вопросу об утверждении повестки заседания. После чего дальнейшее его ведение потеряло какой-либо смысл.

Напомним, ранее отказались голосовать за муниципальный бюджет депутаты Кунашакского района Челябинской области и Катав-Ивановска. Сегодня, 28 декабря, Кунашакское районное собрание депутатов собралось на обсуждение бюджета повторно, и документ был принят. В Катав-Ивановске парламентарии соберутся на обсуждение бюджета 30 декабря, уже в третий раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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