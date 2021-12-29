Скандальных китов на набережной в Челябинске демонтируют

Власти Челябинска расторгают контракт с фирмой, установившей арт-композицию, вызвавшую недовольство горожан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с низким качеством исполнения работ контракт с ООО «Городской дизайн» на монтаж арт-объектов на набережной реки Миасс расторгается по соглашению сторон.

Напомним, арт-композицию установили на городской набережной неделю назад. Стоимость контракта составила почти 10 миллионов рублей. Это возмутило горожан: три кита из толстой проволоки, квадратиков обычной нержавейки и пластиковых закрепок, похожих на те, которыми собирают в пучок компьютерные провода, по мнению горожан, на заявленную сумму явно не тянут.

Кроме того, некоторые южноуральцы обнаружили на странице китайского интернет-магазина внешне похожие скульптуры из проволоки, но уже по цене 600 долларов за штуку (и по 500 долларов при покупке от 2 штук).

Мэр Челябинска Наталья Котова пообещала провести независимую экспертизу китов – как на предмет соответствия материалов техническому заданию, так и на адекватность стоимости.

Но скандал все равно разразился, да такой громкий, что в Челябинск хлынули журналисты федеральных СМИ.

Теперь местные чиновники договорились с подрядчиком о расторжении контракта.

Фигуры будут демонтированы в ближайшие дни силами подрядной организации. По информации пресс-службы мэрии, в рамках контракта никаких оплат не производилось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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