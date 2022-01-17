В мэрии Челябинска нашли, кто ответит за скандал с тремя китами

За трех китов, «устроивших» в Челябинске скандал, прогремевший на всю России, пришлось отвечать главному архитектору города Павлу Крутолапову.

Как уже сообщал «Новый День», на новой набережной реки Миасс (у знаменитого недостроя) установили арт-объект – трех китов из нержавейки и пластика. Выяснилось, что из городского бюджета за эту инсталляцию должны заплатить 9,7 млн рублей. Челябинцы возмутились. А после того, как в китайском интернет-магазине нашли похожих китов, но за 600 долларов, грянул скандал, который докатился до Москвы. В ситуацию решила вмешалась прокуратура Челябинской области. Служебную проверку начала и администрация города. Впрочем, китов демонтировали, не дожидаясь результатов расследования, что только подлило масла в огонь возмущения горожан.

Сегодня глава Челябинска Наталья Котова на еженедельном аппаратном совещании озвучила результаты служебной проверки: «При разработке концепции праздничного светового оформления города главным архитектором в не в полной мере были учтены пространство, на котором планировалась установка арт-объекта, материалы и особенности конструкции, что повлекло бы приобретение объекта, не отвечающего функциональным и эстетическим требованиям, – скороговоркой произнесла мэр. – Так как главный архитектор не обеспечил должным образом выполнение задачи по надлежащему формированию архитектурной среды, ему объявлено дисциплинарное взыскание – выговор».

Котова добавила: такие вопросы таким образом не решаются. И заявила, что разговор с Крутолаповым продолжится после совещания.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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