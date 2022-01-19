Челябинке предъявили долг в 22 миллиона рублей из-за ошибки в документах приставов

Жительнице Челябинска пришло 400 требований о долгах из-за ошибки в указании СНИЛС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вот уже два года челябинка с опаской заходит на свою страницу портала «Госуслуги». Неудивительно: едва ли не каждый день ей приходят новые извещения об истребовании задолженности.

Общая сумма требований давно уже перешагнула за 10 миллионов рублей и колеблется в границах от 15 до 22 миллионов. При этом, по словам горожанки, к ней эти долги не имеют никакого отношения. Что не помешало судебным приставам наложить арест на ее дом и земельный участок.

«Впервые странную запись о непонятном долге я увидела года два назад. Зашла в «Личный кабинет» на «Госуслугах», а там висит какой-то долг. Посмотрела – имя, фамилия и адрес не мои. Подумала, что ошибка, сбой какой-то, – рассказала женщина. – Позвонила в техподдержку портала «Госуслуг». Там ответили, что занимаются лишь выгрузкой документов. Посоветовали обратиться к приставам. С тех пор и тянется вся эта эпопея».

Разбирательства горожанки с приставами продолжаются до сих пор. И все это время ей продолжают поступать сообщения о новых исполнительных производствах. Во всех – разные имена и фамилии. Общее у них только одно – СНИЛС, оформленный на челябинку. «В начале декабря на мне висела задолженность 16 миллионов рублей – эта сумма отражалась в «Личном кабинете» на «Госуслугах». В какой-то момент она подскочила до 22 миллионов рублей, – недоумевает горожанка. – На электронную почту приходят бесконечные уведомления. Выгрузила начисления по задолженностям – их уже больше 400. Там фигурируют самые разные люди – мужчины и женщины, с разными именами и фамилиями. При этом во всех постановлениях указан мой СНИЛС. Я что, теперь должна за весь город отвечать?".

Не так давно челябинка узнала, что арест наложен на ее дом и земельный участок в СНТ «Вишневый». В Росреестре уточнили: запрет на совершение регистрационных действий инициировали судебные приставы. При этом письмо об этом пришлось по адресу, где она была зарегистрирована пять лет назад.

Полгода женщина продолжает изматывающее общение с приставами, добиваясь снятия с нее ошибочных взысканий. Жаловалась в прокуратуру, к руководству судебных приставов. Но воз и ныне там. На каждый следующий звонок слышит привычное уже: «А разве еще не решили вашу проблему? Ну, позвоните через неделю». За все это время из 10 постановлений об аресте имущества отменено только одно.

«В настоящее время ведется работа по выявлению причины произошедшего, устранению номера СНИЛС челябинки из сведений о реальных должниках и отмене ограничительных мер. К решению проблемы присоединился разработчик программного комплекса АИС ФССП», – цитирует 74.RU представителей управления ФССП по Челябинской области.

Ситуация возмутила и других южноуральцев. Оказалось, что очень многие из них не в восторге от «достижений» цифровизации. «Все зацифровали! А куда не кинься – будьте любезны бумажку принести! Никакого электронного межведомственного взаимодействия. Все надо доказывать «ногами», – возмущаются люди в социальных сетях.

«Последнее время все чаще слышу о сбоях в программах разных структур, – рассказывает один из жителей региона. – К примеру, моему автомобилю приписали ДТП, в котором он не участвовал, которое вообще было в другом городе. Узнал случайно, когда решил машину продать..."

Челябинск, Виктор Елисеев

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