Дюжину судебных приставов наказали за арест имущества челябинки из-за ошибки в документах

Прокуратура провела проверку информации об аресте дома и земельного участка жительницы Челябинска из-за ошибочного заполнения документов по исполнительных производствам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона провело проверку по публикациям СМИ об аресте имущества жительницы Челябинска по 400 чужим исполнительным производствам.

Напомним, мытарства челябинки начались два года назад. Именно тогда, заглянув в личный кабинет на портале «Госуслуги» женщина обнаружила информацию о задолженности, к которой не имеет никакого отношения. Позже выяснилось, что в документах об исполнительных производствах, возбужденных в отношении разных людей, фигурирует ее СНИЛС.

К моменту, когда история челябинки стала известна СМИ, сумма задолженности достигла уже почти 22 миллионов рублей, а по нескольким исполнительным производствам в отношении посторонних ей граждан приставы вынесли решение об аресте ее дома и садового участка в дачном кооперативе. Причиной во всех случаях был все тот же злополучный СНИЛС.

«Установлено, что на момент публикации на странице женщины в личном кабинете Единого портала государственных услуг содержалось более 7 тысяч уведомлений по 1 тысяче 517 исполнительным производствам, находящимся на исполнении в Советском РОСП Челябинска, на общую сумму 21 млн рублей, – рассказали в прокуратуре области. – По задолженностям иных граждан вынесено 16 постановлений о наложении запрета на регистрационные действия в отношении дома и земельного участка, принадлежащих женщине».

По итогам проверки прокуратурой руководителю управления судебных приставов внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, 12 сотрудникам территориального подразделения объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

Аресты с имущества челябинки сняли только после вмешательства прокуратуры области. По словам женщины, новые уведомления о чужих долгах в ее личный кабинет Единого портала государственных услуг с 3 февраля нынешнего года не поступали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»