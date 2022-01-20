Мэрия Челябинска выступила с официальным заявлением по поводу отмены занятий во всех школах

В администрации Челябинска объяснили, зачем понадобилось закрывать сразу все школы.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром в ряде общеобразовательных учреждений областного центра провели эвакуацию детей и сотрудников, а затем отменили занятия во всех школах.

В мэрии ситуацию сначала не комментировали, а потом выступили с официальным заявлением:

«Сегодня, 20 января, правоохранительными органами осуществляется проверка поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с чем было принято решение об отмене занятий в школах.

Администрация города признаёт, что это вызвало неудобства у многих родителей. Дело в том, что при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания. Эти действия едины и предпринимаются и в других городах страны при возникновении подобных ситуаций.

В Челябинске 189 зданий школ, и провести одномоментную проверку сразу всех невозможно.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений, никаких взрывных веществ и иных угроз не обнаружено.

Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие и не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов».

Отметим, что в ряде учебных заведений занятия второй смены провели в дистанционном формате.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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