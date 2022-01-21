Заявились и не явились: число претендентов на пост руководителя аппарата ЗСЧО сократилось вдвое

Стартовал второй этап конкурса на замещение должности руководителя аппарата Законодательного собрания Челябинской области. Процедура проходит по ожидаемому сценарию.

Как уже сообщал «Новый День», первый этап преодолели шесть претендентов: Магомед Бабхоев, Джашау Биджиев, Александр Горбик, Елена Ильюшина, Александр Лебедев и Нана Швелидзе.

Первые три участника ранее нигде не светились, поэтому в качестве реальных претендентов их никто не рассматривал. Так и получилось: сегодня на тестирование они не явились. Поэтому борьбу за контроль над южноуральским парламентом продолжили Александр Лебедев, Елена Ильюшина и Нана Швелидзе. Все они допущены до следующего этапа конкурса, который состоится 25 января в виде собеседования.

Напомним, наиболее вероятными претендентом считается Швелидзе, работавшая с губернатором Текслером еще в Норильске. Появление в числе кандидатов Ильюшиной для кого-то стало неожиданностью, а кто-то расценил это как попытку экс-спикера ЗСЧО Владимира Мякуша сохранить свое влияние на депутатов. Ранее эту роль приписывали экс-помощнице Мякуша Анне Алдониной, но она на конкурс не заявилась.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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