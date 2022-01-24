На Южном Урале сохраняется смог

В семи городах Челябинской области действует режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сложившиеся 19 января, сохранятся в регионе минимум до 26 января.

В связи с этим в Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте, Сатке, Магнитогорске и Аше режим НМУ первой степени опасности будет действовать до 19 часов 26 января.

Как и ранее при НМУ, в соцсетях стали появляться жалобы челябинцев на смог в областном центре. В конце предыдущей рабочей недели горожане отметили ухудшение качества атмосферного воздуха. В минувшие выходные социальные сети были уже переполнены сообщениями о едком запахе, невозможности дышать и ядовитой дымке, нависающей над Челябинском.

Вчера, 23 января, в министерстве экологии Челябинской области заявили о превышении ПДК по взвешенным частицам и пыли в полтора раза (причем в телеграм-канале ведомства такое превышение назвали «незначительным»).

Однако уже сегодня чиновники регионального минэкологии заявили о нормализации состояния атмосферного воздуха в областном центре. Как уверяют представители ведомства, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в городе не фиксируется, а климатическая ситуация улучшается.

Тем не менее, режим НМУ продлили еще на двое суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»