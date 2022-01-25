Сына бывшего губернатора избавили от обязанности отвечать за миллиардные долги

Сын бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского признан банкротом. Соответствующее решение принял сегодня арбитражный суд.

Как уже сообщал «Новый День», о личном банкротстве Александр Дубровский заявил в сентябре 2021 года. По его словам, долги превысили 274 миллиона рублей. В тот момент предприниматель фигурировал в качестве учредителя ООО «ЧСК», УК «Станичная», ООО «Галерея камня», ООО «Песчано-гравийный карьер» и ООО «МСК».

Кроме того, Александр Дубровский фигурировал в двух арбитражных разбирательствах. Племянницы собственника ММК Виктора Рашникова – Екатерина и Марина Рашниковы – потребовали признать недействительной сделку бизнесмена по приобретению 25% ООО «ИК «Профит»» у Виктора Рашникова. Кроме того, Дубровского собирались привлечь к субсидиарной ответственности по долгам в размере более 1,5 млн рублей ПО «Монтажник», приобретенного семьей в 2018 году. Именно этой компании губернатор Дубровский перечислил из бюджета несколько млрд рублей на строительство конгресс-холла «Крылья», превратившегося в знаменитый недострой и прозванный челябинцами памятником коррупции.

Теперь Дубровскому – младшему не придется отвечать за долги «Монтажника», так как он признан банкротом.

Челябинск, Павел Зварзин

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