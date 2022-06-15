Дети экс-губернатора Челябинской области делят семейное состояние

Дочь экс-губернатора Челябинской области Анна Дубровская подала в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу на решение челябинского арбитража, отказавшего ей во включении ее требований в кредиторский реестр.

Как уже сообщал «Новый День», Дубровская заявила о долгах в размере 760 млн рублей со стороны компаний брата Александра, объявившего о банкротстве. Один из ее исков подразумевал включение в реестр требования кредиторов более 216 млн рублей. Это сумма задолженности перед «Челиндбанком» по кредитным договорам производственного объединения «Монтажник», которую Анна Дубровская выкупила у банка. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что деньги на этой ей дал отец – экс-губернатор Борис Дубровский.

Суд счел требование недобросовестным, указав на то, что, выкупив долг брата перед «Челиндбанком», истица исполнила его поручительские обязательства и пыталась выдать договор цессии за основание для вхождения в реестр кредиторов.

«Когда средства группы используются не для погашения долга, а для приобретения права требования с целью фактического исполнения обязательств поручителя, но сохранения видимости наличия таких обязательств для сторонних кредиторов, следует исходить из того, что поведение цессионария, предъявляющего требование в деле о банкротстве поручителя, является недобросовестным», – говорится в решении суда.

Дубровская с этой позицией не согласилась и подала апелляцию. Жалобу начнут рассматривать в середине июля.

Челябинск, Павел Зварзин

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