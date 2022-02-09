Дочь экс-губернатора Южного Урала требует вернуть в конкурсную массу компании, связанной с Дубровским, 1,3 миллиарда рублей

Дочь экс-губернатора Бориса Дубровского требует с банка-кредитора ПО «Монтажник» 1,3 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Анна Дубровская, дочь бывшего главы Южного Урала Бориса Дубровского, в рамках производства о банкротстве связанного с семьей губернатора ПО «Монтажник» требует от АО «Кредит Урал Банк» вернуть в конкурсную массу компании 1,3 миллиарда рублей.

Напомним, Анна Дубровская входит в число кредиторов обанкротившегося предприятия. При этом возврат столь внушительной суммы в конкурсную массу серьезно повышает ее шансы вернуть свои средства (общая задолженность компании – порядка 2 миллиардов рублей).

Представители бизнес-леди настаивают, что 1,3 миллиарда рублей банк, также входящий в число кредиторов, получил от «Монтажника» неправомерно. Это большая часть платы ММК за выполнение работ по строительству аглофабрики. Всего по этому контракту предприятие получило 1,51 миллиарда рублей. Но деньги шли через АО «Кредит Урал Банк»: ПО «Монтажник» подписал с кредитным учреждением договор о переуступке денежного требования, так как банк открыл для компании кредитную линию и заключил с ней договор факторинга.

В итоге строительная компания получила всего 210 миллионов рублей. Остальные 1,3 миллиарда рублей кредитное учреждение списало в счет погашения задолженности «Монтажника». При этом Дубровская настаивает, что, подписывая договор о переуступке денежного требования, банк знал о реальном финансовом состоянии предприятия.

Таким образом, кредитное учреждение получило преимущественные права в рамках банкротства строительной компании.

Напомним, о ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда она заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивается в 2 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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