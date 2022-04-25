Самые крутые слухи недели: следите за руками

«Сдохла Гектором, будучи по… существу Эммой»

Говорят, что в силу разных обстоятельств нынешние владельцы миасского гостинично-ресторанного комплекса «Нептун» (имеющие непосредственное или родственное отношение к местному ГРЦ) всерьёз задуматься: не сменить ли бывшей советской гостинице, выстроенной в 1973-м году для приема важных гостей и военных заказчиков тогдашнего КБМ, название?! Среди вариантов появились знаковые «Синева» и «Сармат», а также синоним нынешнего имени – «Посейдон». Есть предложение распространить на весь комплекс название гостиничного кафе «Седьмое небо», переименовать гостиницу в «Наяду» или – еще проще и прямолинейнее – в «Ракету».

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Пока не очень приветствуется «Синева» – по разным, в том числе, и откровенно вторичным семантическим оттенкам (типа, связи с одним из определений для «женщин с низкой социальной ответственностью»).

Есть разумный отвод и по «Ракете» с «Наядой» – мол, было у отеля мужское имя, как-то странно менять его на женское в преддверии полувекового юбилея заведения, получится почти как история про «собаку Шульца» в знаменитой оперетте – с текстом от Николая Эрдмана: «сдохла Гектором, будучи по…существу Эммой».

В фаворитах пока «Седьмое небо».

В поисках жены обетованной

Говорят, что в рамках имеющегося исторического контекста и поиска лучших возможностей молодые южноуральцы на различных площадках (и в соцсетях, разумеется) ищут для заключения брачного союза гражданина – гражданку Израиля (даму сердца запрашивают чаще) или землячку- россиянку, корни которой позволят обрести вожделенное второе гражданство. Женихи (и в очень ограниченном количестве – невесты) готовы взять на себя разнообразные (финансовые, юридические, сексуальные и пр.) обязательства, но только в случае, если потенциальная невеста готова предоставить документальные подтверждения, делающие возможной последующую репатриацию.

Как это ни странно, уже очень многие страждущие нашли свою будущую вторую половинку. И готовятся повести ее под венец. Говорят, что бОльшая часть невест – не просто «чуть старше» женихов, а реально годится им в матери.

«Любовник жаркий нынче – турок…»

Что же касается невест, то современные держатели брачных контор отмечают другую тенденцию: мол, девушки снова начали искать женихов в Турции. Правда, как говорят, на турецком берегу невесты стараются найти (по возможности, конечно) жениха – грека, армянина, грузина или еврея.

Рокировки

Говорят, пока не найдена замена министру экономического развития региона (которая, если верить инсайдерам, постоянно разочаровывает губернатора), её подчиненные, находящиеся в постоянном конфликте с руководителем, присматривают себе другие места службы. А главное – новое начальство. Так, Ирина Акбашева может стать первым замом Павла Рыжего – ему нужен спец по импортозамещению, и он уже отлично поладил по смежным проблемам с замом коллеги Лугачевой.

А вот Андрей Минченко, которому дали понять, что его кандидатура на министра не рассматривается, вероятно, перейдет в замы Александра Богашова – министра имущества региона, где, как один из кураторов внутреннего туризма, возглавит формирующуюся АНО «Центр проектного развития и туризма Челябинской области».

Семь я Дубровских

Магнитогорцы и немагнитогорцы – из вип-персон и медиа-активистов наслаждаются инсайдом от юристов и финансистов, втянутых – за гонорар или по бизнес-интересам – в процесс банкротства и фирм семьи, и старшего сына бывшего южноуральского губернатора.

К слову, ситуация с Александром Дубровским станет прецендентом, как полагают некоторые эксперты, для последующих банкротств подобного типа. Дескать, сейчас происходит «вакуумизация» круга кредиторов. Чтобы деньги остались в семье, а не стали выплаченными долгами посторонним лицам и компаниям, вскоре не только супруга Дубровского-младшего (уже наряду с сестрой мужа, выставившая ему первый счёт и включенная в число кредиторов), но и его мать Вера Геннадьевна подаст иск, претендуя на выплату ей крупной суммы. И претензии родственных сторон к Александру Борисовичу будут только расти. Поэтому, не исключают эксперты, этот фокус с сохранением семейного состояния, вполне может удастся.

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