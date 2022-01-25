Губернатор Текслер сообщил, планируется ли в южноуральских школах дистант

Челябинская область не собирается переводить школы в дистанционный формат. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболеваемость коронавирусом среди школьников на Южном Урале за неделю выросла в 17 с лишним раз: если 20 января сообщалось о 8 заболевших учениках, то сегодня – уже о 141. Их доля среди всех заболевших достигает 18%.

В целом число выявленных в сутки новых случаев заражения приблизилось к 800.

Сегодня на аппаратном совещании с главами муниципалитетов губернатор напомнил о необходимости перевести на удаленный режим работы хотя бы часть сотрудников и проучил главам территорий проработать этот вопрос с работодателями, а также усилить меры профилактики: строже следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Вместе с тем, по словам Алексея Текслера, дополнительных ограничительных мер, как и перевода школ на дистант, не планируется.

Отметим, что в регион поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков – около 2,5 тысяч доз. В школах начали требовать согласия от родителей на вакцинацию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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