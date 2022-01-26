В Челябинске срочно эвакуировали сотрудников мэрии

В мэрии Челябинска большой переполох: всех сотрудников попросили в срочном порядке покинуть помещения и выйти на улицу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», к зданию городской администрации стянуты силы экстренного реагирования. Полиция проверяет задние.
Официально ситуацию пока никто не комментирует. По предварительный данным, поступил сигнал о минировании мэрии.
Напомним, вчера во всех школах города, второй раз за неделю, отменили занятия из-за аналогичных сообщений.
Челябинск, Павел Зварзин
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