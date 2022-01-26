В Челябинске решили отрезать от теплотрассы общежитие с 200 жильцами и центром соцобслуживания

200 челябинцев с февраля рискуют остаться без отопления на ближайшие пять лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники обратились в прокуратуру, Роспотребнадзор, Государственную жилищную инспекцию, а также к городским и районным властям по факту коммунальных проблем в общежитии на улице Челябинского рабочего, 5, в Челябинске.

Аварийное здание, в котором живут около двухсот человек, с февраля 2022 года рискует остаться без отопления. Между тем расселение общежития запланировано лишь на 2027 год.

О планах властей отключить тепло рассказали обеспокоенные жильцы. Люди сообщили, что теплоснабжение – одно из немногих оставшихся коммунальных благ в аварийном доме, который рассыпается на глазах.

Расселение здания запланировано лишь на 2027 года, и жильцы опасаются, что ближайшие пять зим им придется выживать без тепла. Впрочем, не факт, что аварийный дом простоит этот срок, ведь власти Ленинского района семь лет игнорируют коммунальную аварию, из-за чего состояние и без того ветхого общежития стремительно ухудшается. Ситуацию осложняет тот факт, что дом некому содержать в порядке.

«От здания на улице Челябинского рабочего, 5, отказалась управляющая компания. Считаем, что администрация района бездействует, не принимая мер для назначения обслуживающей организации. Такая обязанность согласно постановлению правительства РФ возложена именно на муниципалитет. К сожалению, после признания домов аварийными их нередко списывают со счетов вместе с людьми, которые остаются в них ждать расселения. Вот только в данной ситуации речь может идти о реальной угрозе здоровью и жизням проживающих, и бездействие властей недопустимо. Стоит отметить, что в здании располагаются и помещения, принадлежащие администрации», – заявили общественники.

Дом на улице Челябинского рабочего, 5, был построен в 1940 году. С улицы он не привлекает внимание – три года назад здесь сделали капремонт фасада. Однако условия жизни внутри оставляют желать лучшего. Семь лет назад в подвале здания произошла авария, в результате которой дом стало подтапливать. По словам жильцов, ремонт труб так и не выполнили, поэтому из открытого подвала постоянно идет пар, а уровень влажности в жилых помещениях такой, что все четыре этажа общежития заросли плесенью. Кое-где обваливается потолок, в коридорах ходят ходуном полы.

«Мы пытались сами решать свои проблемы, затыкали течи в подвале, но это мало помогает. В администрацию района обращались неоднократно, так ни разу и не получили официального ответа. Лишь недавно появилась их сотрудница, сообщила, что с 1 февраля наш дом отключают от отопления», – рассказала жительница дома.

Обеспокоенные жильцы забили тревогу. Отопление в общежитии и сейчас нельзя назвать качественным, в морозы температура в некоторых комнатах едва достигает 12 градусов. Чтобы согреться, люди массово включают обогреватели, но на такую нагрузку старая проводка не рассчитана – в доме выбивает пробки.

Риск пожара в здании с деревянными перекрытиями крайне высок. При этом при осмотре помещений общественники обнаружили муляжи вместо пожарных щитов. Красные короба, где должны находиться огнетушитель и противопожарный инвентарь, оказались пустыми. По словам жильцов, в таком виде их установили недавно, вероятно, чтобы формально соблюсти требования пожарной безопасности.

Челябинцы просят прокуратуру провести проверку по изложенным фактам и привлечь виновных к ответственности за нарушения. Городские и районные власти общественники просят незамедлительно организовать обслуживание дома управляющей компанией, устранить аварию и обеспечить меры безопасности для жителей.

Также общественники считают целесообразным рассмотреть вопрос об ускорении расселения общежития исходя из его состояния. Тем более что в доме также располагается центр социального обслуживания населения, который вынужден работать с особыми категориями граждан в недопустимых условиях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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