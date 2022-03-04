Прокуратура проверит 60 аварийных домов в Челябинске

Прокуратура займется аварийными домами в Челябинске после попытки отключения от отопления общежития в Ленинском районе.

Напомним, о намерениях властей отключить от системы отопления общежитие по улице Челябинского рабочего, 5, в Ленинском районе Челябинска его жители рассказали в январе этого года.

Расселение здания запланировано лишь на 2027 год. От обслуживания дома уже отказалась управляющая компания. Обращения же в администрацию Ленинского района долгое время не получали никакой реакции. Пока в январе этого года оттуда не пришла чиновница, чтобы сообщить: отрезают от отопления.

Обеспокоенные жильцы обратились в прокуратуру и Госжилинспекцию, в также в СМИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки надзорное ведомство установило, что многоквартирный дом 1940 года постройки, в 2019 году признан аварийным и подлежащим сносу.

Расселить его, действительно, планируется в 2027 году. Однако установленный для расселения срок нарушает права жителей на благоприятную среду проживания, подчеркнули в прокуратуре. В этой связи прокуратурой города главе Челябинска внесено представление об устранении нарушений закона.

Также проведенное совместно с представителем ГЖИ обследование подтвердило факты ненадлежащего содержания подвального помещения дома и ухудшения аварийно-технического состояния несущих строительных конструкций здания. Представление об устранении этих нарушений городские власти получили уже от прокурора Ленинского района Челябинска.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений закона находятся на контроле.

Кроме того, прокуратурой Ленинского района совместно со специалистами Главного управления «Главная жилищная инспекция Челябинской области» и управления ЖКХ администрации Челябинска в настоящее время проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства, регламентирующего вопросы защиты жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными.

«В ходе проверки работниками прокуратуры с привлечением специалистов будет проведен осмотр порядка 60 аварийных жилых домов в целях выявления обстоятельств, непосредственно угрожающих жизни и здоровью проживающих в них граждан, и необходимости переселения жителей в первоочередном порядке», – сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Результаты проведенной проверки и принятые по ним решения будут освещены дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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