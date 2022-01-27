Южноуральской полиции не хватает кадров

Челябинская область занимает 4-е место в России по количеству зарегистрированных преступлений. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году в регионе было зафиксировано 65 тысяч 299 противоправных деяний. Раскрываемость составила 53,2% – это больше, чем в среднем по России (52,5%), но меньше, чем в среднем по УрФО (56,3%).

В целом, Скоков оценил работу южноуральской полиции удовлетворительно. И отметил, что одной из главных проблем является нехватка кадров.

На сегодняшний день личный состав регионального управления укомплектован на 94,4% от штатного расписания. Не хватает около 1 тысячи человек – следователей, участковых, но самая большая проблема отмечается в патрульно-постовой службе, где дефицит кадров превышает 12%.

По мнению Михаила Скокова, дело, прежде всего, в небольших зарплатах: если средняя по области зарплата превышает 40 тысяч рублей в месяц, то офицеры ППС получают около 30 тысяч, а сержанты – от 23 тысяч рублей.

Челябинск, Оксана Азарова

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