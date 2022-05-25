На Южном Урале считают, что зарплата пожарных несоразмерна риску

В Челябинской области резко вырос спрос на пожарных: за январь – май было размещено в 4,5 раза больше вакансий, чем за аналогичный прошлогодний период.

Как сообщили РИА «Новый День» в Службе исследований hh.ru, такая же тенденция наблюдается в УрФО в целом: спрос на пожарных вырос более чем в 2 раза. При этом средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях пожарных в Челябинской области составляет 28 тысяч 495 рублей, в УрФО – 34 тысячи 348 рублей.

Жители Южного Урала считают, что это крайне мало. Согласно исследованию, проведенному аналитиками портала в регионе, 45% южноуральцев уверены, что пожарные и спасатели должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц (в целом по России такого мнения придерживаются 57%). Еще 45% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов – это 61-100 тысяч рублей. 9% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей.

Тех, кто согласился, что труд пожарных и спасателей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше, в регионе не оказалось.

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В целом по России, с начала года на hh.ru было открыто более 1 тысячи 100 вакансий пожарных и 500 вакансий спасателей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 37,9 тысячи рублей и 32,6 тысячи соответственно. И только 14% подобных вакансий подразумевают заработную плату от 60 тысяч рублей. На более высокий доход, как правило, могут претендовать начальники пожарных частей, а также вахтовики.

Добавим, что средняя зарплата в Челябинской области по всем видам экономической деятельности, согласно данным Челстата, по итогам февраля составила 43 тысячи рублей. Средняя зарплата в группе, к которой относится МЧС (ОКЭВД 84 – Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению) – более 42,5 тысяч рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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