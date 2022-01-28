Южный Урал вошел в число регионов с самыми дорогими ПЦР-тестами

Челябинская область вошла в число регионов с самыми высокими ценами на ПЦР-тесты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, на Южном Урале стоимость ПЦР-тестирования в ряде клиник превышает 2,5 тысячи рублей, что для большой части граждан может оказаться непосильной суммой. По данному факту общественники направили обращение в региональную антимонопольную службу.

Информацию о стоимости актуальных на сегодняшний день тестированиях активисты собирали в рамках всероссийского мониторинга. Челябинская область вошла в число регионов с максимальной стоимостью ПЦР-тестирования.

В ходе совещания с участием президента России Владимира Путина эксперты из Челябинской области привели примеры самых высоких цен на ПЦР-тестирование на территории региона, выявленных в рамках мониторинга. Так, в одной из самых известных сетей частных клиник исследование обойдется в 3 тысячи 100 рублей. При этом, если пациенту нужен не только результат, но и сертификат для выезда за границу, общая стоимость услуги составит уже 3 тысячи 600 рублей.

Еще одна частная компания за забор материала и анализ придется заплатить две тысячи рублей.

Минимальная же стоимость ПЦР-тестирования в клиниках, проверенных в рамках мониторинга, составляет 1 тысячу 320 рублей. Эта сумма также значительна для большого числа южноуральцев.

«Распространение нового штамма омикрона может стать причиной для попыток частных компаний поднять цены. При этом, по результатам мониторинга, разница в стоимости ПЦР-тестов уже практически достигает шести раз. Люди, которые не могут позволить себе исследование за 2 тысячи 500 рублей, обращаются в поликлиники в рамках ОМС, чем в несколько раз увеличивают нагрузку на лаборатории государственных учреждений. Полагаем, что в данной ситуации нужно вмешательство антимонопольной службы. Мы обратились в УФАС с просьбой проверить цены на ПЦР-тесты», – рассказали общественники.

В число регионов с самой высокой стоимостью ПЦР-исследований, помимо Челябинской области, также вошли Якутия, Тыва, Камчатский и Приморский края, Кемеровская, Магаданская, Московская, Сахалинская области, Ненецкий автономный округ и Москва.

Челябинск, Виктор Елисеев

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