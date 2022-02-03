Генпрокуратура проверит подорожание тестов на коронавирус

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости исследований на коронавирусную инфекцию после сообщений СМИ о подорожании ПЦР-тестов. Проверки пройдут в лабораториях медучреждений, включая частные, и в аптеках.

«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым поручено <...>провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По выявленным нарушениям «будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее представители Общероссийского народного фронта заявили, что в 11 регионах России стоимость ПЦР-тестов превышает более 2,5 тыс. рублей. В их число вошли Якутия, Тыва, Камчатский и Приморский края, Челябинская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Сахалинская области, Ненецкий автономный округ и Москва. Еще в 13 регионах стоимость теста ПЦР составляет более 2 тыс. рублей, а в остальных не превышает 2 тыс. рублей.

Мониторинг по стране показал, что разница в ценах на ПЦР-тесты может существенно различаться. К примеру, стоимость тестов в Нарьян-Маре цена составляет 4727 рублей, а в Челябинске – 3100 рублей. ОНФ обратился в правительство с предложением установить максимально допустимые цены на ПЦР-тесты в регионах. По мнению общественников, в ситуации с ростом цен на тесты нужно вмешательство антимонопольной службы. В несколько региональных управлений ФАС уже поступили обращения с просьбой проверить цены на ПЦР-тесты.

В Кремле тем временем пообещали обратить внимание на сообщения о том, что в аптеках повысились цены на тесты на коронавирус и лекарства для лечения ковида. Об этом ранее на этой неделе заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва, Наталья Петрова

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