В Челябинске жестоко избили водителя троллейбуса, не пропустившего легковушку

В Челябинске водитель легковушки не поделил дорогу с троллейбусом и жестоко избил представителя общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на перекрестке Комсомольского и Свердловского проспектов примерно в 10:40. Владелец легковушки перегородил дорогу троллейбусу, вынудив водителя выйти на дорогу, предъявил претензии, что тот его не пропустил, а когда оппонент попытался возразить, ударил его, предположительно, кастетом.

В этот момент рядом остановился внедорожник, в котором было двое мужчин. Увидев их, дебошир запрыгнул в свою легковушку и скрылся. Примерно через полчаса подъехала скорая, которая увезла водителя троллейбуса в больницу.

Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. Нападавшего ищет полиция.

Челябинск, Павел Зварзин

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