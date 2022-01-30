В Челябинске задержали мужчину, напавшего на водителя троллейбуса

В Челябинске задержали мужчину, избившего водителя троллейбуса.
Как уже сообщал «Новый День», в субботу утром на перекрестке проспектов Свердловского и Комсомольского вспыхнул конфликт между водителями троллейбуса и легковушки. Последний был настолько недоволен тем, что общественный транспорт не уступил ему дорогу, что избил водителя троллейбуса. А потом скрылся.
Но «бегал» недолго: происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, и дебошира быстро нашли.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. Решается вопрос о мере пресечения для нервного водителя легковушки.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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