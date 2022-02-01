Одних заметет, других затопит: в начале февраля ЧС возможны в большинстве регионов России

Первая неделя февраля во многих регионах России будет снежной. Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками составили специалисты Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и ЧС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 по 7 февраля из-за активной циклонической деятельности возможны сильные снегопады, сопровождающиеся порывистым ветром, и гололед.

Это может привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения на юге Камчатского края, в Краснодарском крае, в Сахалинской, Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Ростовской областях, в республиках Карелия и Адыгея.

Порывы ветра до 30 метров в секунду, снежные и ледяные отложения на линиях электропередач повышают риски нарушения энергоснабжения населенных пунктов Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской, Магаданской областей, востока Чукотского автономного округа, Омской, Новосибирской, Томской областей. Сохраняются высокие риски аналогичных ЧС на территории южных и центральных субъектов Северо-Западного федерального округа.

На территории Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов велика опасность провалиться под лед. Кроме того, прогнозируется резкое потепление, что может привести к подтоплению пониженных участков местности с расположенными на них объектами инфраструктуры в 15 районах Краснодарского края (на юге и в западной части). Также на территории субъекта повышаются риски сходов селевых потоков и оползней.

К подтоплению могут привести и зажоры (пробки из рыхлого льда) на Дону ниже Задонска в Липецкой области и станицы Новогригорьевская в Волгоградской области, на реке Хопер ниже Новохоперска, на реке Ворона ниже Борисоглебска в Воронежской области. Есть опасность подтопления населенных пунктов наледевыми и грунтовыми водами в республиках Хакасия, Бурятия, Тыва, в Забайкальском крае и на северной части Амурской области.

«По многолетней статистике февраль характеризуется ростом количества чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений, – отметил начальник института Максим Бедило. – Это происходит из-за увеличения на них снеговой нагрузки. Также повышается количество случаев травматизма людей из-за схода наледей. Именно в феврале произошли трагические события в Москве с обрушением широкоформатных конструкций «Трансвааль-парка» в 2004 году и Басманного рынка в 2006 году. В текущем году такие случаи регистрировались в Рязани, городе Алзамай Иркутской области и Туапсинском районе Краснодарского края, где произошли обрушения кровель овощного склада, хоккейного корта и автозаправочной станции соответственно».

Основными причинами происшествий специалисты ВНИИ ГОЧС называют оттепели, в результате которых вес сухого снега увеличивается в разы, а также несвоевременную и некачественную уборку снега и наледей, ошибки при проектировании кровель, ветхость зданий и проведение ремонтных работ. Исходя из долгосрочного прогноза выпадения осадков и текущей обстановки, наибольшая вероятность ЧС и происшествий, связанных с обрушениями кровель зданий и сооружений, прогнозируется:

– на большей части Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов;

– в Уральском федеральном округе на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской, Челябинской областей;

– в Сибирском федеральном округе на территории Красноярского края, Новосибирской, Томской и Иркутской областей, республик Алтай, Тыва и Хакасия;

– в Дальневосточном федеральном округе на территории Камчатского, Хабаровского и Приморского краев.

Кроме того, повышаются риски возникновения происшествий и инцидентов с морскими судами в результате сильного волнения, с высотой волны до 6 метров, в акваториях Берингова, Охотского и Японского морей, предупреждают ученые института.

Из-за низкой межени сохраняются риски посадки морских и речных судов на мели и отмели в устье Дона и в акватории Азовского моря на территории Ростовской области, а также в Астраханской области из-за обмеления Волги и северной части Каспийского моря.

Москва, Игорь Юров

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