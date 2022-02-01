Мать ребенка с диабетом вышла под окна губернатора с требованием выполнить решение суда

Жительница Еманжелинска вышла в одиночный пикет к зданию администрации Челябинской области. Ее ребенок – диабетик никак не может получить необходимые медикаменты, даже по решению суда.

Как уже сообщал «Новый День», у сына женщины обнаружили сахарный диабет 1-го типа, и это дает ему по закону право на обеспечение жизненно важными лекарствами. Однако в министерстве здравоохранения Челябинской области и медицинском учреждении Еманжелинска почему-то решили иначе, наотрез отказавшись снабжать мальчика медикаментами.

Мать обратилась в прокуратуру, надзорное ведомство передало дело в суд. Судья принял сторону ребенка, и 28 декабря минувшего года обязал региональный минздрав незамедлительно обеспечить малыша системой для непрерывного мониторинга глюкозы в крови, а также шприц-ручками с шагом 0,5 для ввода инсулина и ланцетами для прокалывания пальца. Это решение было направлено в службу судебных приставов для незамедлительного исполнения.

Но за последующие пару недель ничего не изменилось. Тогда женщина, вооружившись постановлением суда, отправилась в медицинское учреждение. Но там, вместо того, чтобы выдать ей необходимые медикаменты, вызвали полицию.

Тогда женщина обратилась к судебным приставам. Те оштрафовали региональный минздрав на 50 тысяч рублей. Но ситуация так и не изменилась. 28 января – через месяц после решения суда – женщина разместила пост в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях:

«Почему не привлекают к уголовной ответственности должностных лиц минздрава Челябинской области за злостное неисполнение решения суда?

Есть решение суда о незамедлительном обеспечении моего ребенка медицинскими изделиями.

Нам жизненно необходим непрерывный мониторинг глюкозы. У ребенка болят пальцы от постоянных проколов». Дело в том, что из-за отсутствия системы непрерывного мониторинга, ребенку приходится несколько раз в день измерять уровень глюкозы с помощью тест-полосок, а для этого необходимо прокалывать палец.

На сообщение женщины в соцсетях

Минздрав отреагировал только вчера. И весьма своеобразно: « Если в настоящий момент вам необходима какая-нибудь помощь, напишите, пожалуйста, нам в сообщения и сообщите личные данные. Для решения ситуации в частном порядке».

Устав ждать то, что положено по закону, жительница Еманжелинска вышла на пикет к правительству области, надеясь, что губернатор, наконец, заметит ее проблему и вмешается в ситуацию.

Фото Валентины Волковой

Челябинск, Ольга Арсентьева

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