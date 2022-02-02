Российские сурки проспали свой день

Российские сурки проспали свой «профессиональный праздник».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», День сурка уходит корнями в европейские народные традиции. В средние века голландцы и немцы в начале февраля по поведению ежиков и барсуков пытались предсказывать погоду. В Германии некоторые отправлялись к берлогам медведей, но большинство предпочитало менее опасных «синоптиков».

Перебравшись в Новый Свет, переселенцы из Европы обнаружили, что североамериканские сурки лучше предсказывают погоду, чем местные ежи и барсуки, и начали следить за ними. До 80-х годов XIX века традиция оставалась народной и не выходила за переделы немецких и голландских общин.

Согласно поверьям, если сурок, проснувшись, не видит своей тени (это происходит в пасмурный день) и спокойно покидает нору – значит, зима скоро закончится, и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору – будет еще шесть недель зимы.

2 февраля 1886 года в газете городка Панксатони (штат Пенсильвания) вышла заметка: «Сегодня День сурка, и, согласно данным, полученным нашими корреспондентами, зверек не увидел свою тень. Значит, скоро наступит весна».

На следующий год поглазеть на сурка собрался весь городок. Идею быстро подхватили в других штатах США и в Канаде.

Этот праздник стал популярен в России после выхода в 1993 году в широкой прокат одноименного фильма с Биллом Мюрреем в главной роли. Его начали отмечать, не вдаваясь в исторические подробности.

Между тем, в протестантских странах 2 февраля верующие отмечают Сретение Господне. Считается, что в этот день зима встречается с весной, и именно поэтому пытаются определить, кто – холод ил тепло одержат победу в ближайшие дни.

Российский православный календарь отстает от западного на 13 дней: Сретение отмечается 15 февраля. Да, и климат на большей части наши страны холоднее, чем в Пенсильвании: городок Панксатони расположен между 40 и 41 параллелями, а самая южная точка России находится выше 41 градуса северной широты.

Поэтому российские сурки по большей части свой день игнорируют. Сегодняшний не стал исключением.

Так, три обитателя Московского зоопарка – сурки Арчи, Нагайна и Сара продолжили мирно спать в своих норках. Сотрудники зоопарка пояснили, что для русских сурков характерен более затяжной период спячки – они могут спать до полугода.

Примеру столичных «коллег» последовали сурки в других регионах. Лишь некоторые из них проснулись сегодня, чтобы сделать прогноз, причем, часть из них разбудили специально. Остальные спокойно проспали свой день, даже не подозревая, что от них чего-то ждали.

Москва, Игорь Юров

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