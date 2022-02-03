В Челябинске пропал 10-летний мальчик

В Челябинске пропал школьник.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10-летний Кирилл Сутормин ушел из дома (семья живет на улице Маршала Чуйкова) на уроки, но до школы не дошел. Родители обратились в полицию.
Поиски организует и отряд «Легион-Спас».
Мальчик ростом 130 см, худощавый. Одет в шапку-ушанку (серая, в клетку) и серую крутку длиной до колен. У ребенка был черный рюкзак.
Челябинск, Павел Зварзин
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