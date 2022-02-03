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Четверг, 3 февраля 2022, 14:12 мск

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В Челябинске нашли пропавшего 10-летнего школьника

В Челябинске нашли школьника, пропавшего сегодня утром.

Как уже сообщал «Новый День», 10-летний мальчик ушел из дома в школу, но до нее не добрался. Родители обратились в полицию, поисковый отряд «Легион-Спас» начал сбор волонтеров. Тем временем, школьник сам вернулся домой.

По его словам, он уснул в маршрутке и проснулся только на конечной остановке у железнодорожного вокзала. Поняв, что в школу он уже опоздал, мальчик снова сел в маршрутку и приехал домой.

Отметим, что школьника искали несколько часов, и телефон у него все это время не отвечал.

Челябинск, Павел Зварзин

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