В РФПИ спрогнозировали, когда будет пик заболеваемости омикроном

Заболеваемость коронавирусом в России может пойти на убыль уже на текущей неделе. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), занимающемся организацией производства вакцины «Спутник V» и продвижения на зарубежных рынках.
Как уже сообщал «Новый День», суточный прирост больных Covid-19 в России снижается второй день подряд.
В РФПИ считают, что справиться с омикроном России помогает вакцинация.
«По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости омикроном, – цитирует ТАСС главу фонда Кирилла Дмитриева. – К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости».
Москва, Игорь Юров
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