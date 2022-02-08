В РФПИ спрогнозировали, когда будет пик заболеваемости омикроном

Заболеваемость коронавирусом в России может пойти на убыль уже на текущей неделе. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), занимающемся организацией производства вакцины «Спутник V» и продвижения на зарубежных рынках.

Как уже сообщал «Новый День», суточный прирост больных Covid-19 в России снижается второй день подряд.

В РФПИ считают, что справиться с омикроном России помогает вакцинация.

«По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости омикроном, – цитирует ТАСС главу фонда Кирилла Дмитриева. – К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости».

Москва, Игорь Юров

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