Суточный прирост больных Covid-19 в России снижается второй день подряд

Еще 165 643 россиянина заразились Covid-19 за сутки, рассказали в национальном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Накануне заболевших было на 6262 человека больше (171 905 больных), а днем ранее суточный прирост превышал 180 тыс. заболевших.

За все время пандемии в России заразились 13 147 666 человек.

При этом за сутки зарегистрировали 698 летальных исходов – на 89 человек больше, чем накануне. За весь период умер 336 721 человек. Суточный прирост выздоровевших увеличился на 45,8%: 81 188 пациентов против 55 683 днем ранее.

Лидером по числу заболевших остается Москва (12902), с ней почти сравнялся Санкт-Петербург (11014). На порядок меньше новых случаев в Подмосковье (8486), Нижегородской (5250) и Свердловской (5245) областях.

«Количество госпитализаций за сутки составило 20 185 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 86,2%», – отметили в оперштабе. В 77 регионах РФ число госпитализаций растет, снижается только в семи.

Напомним, Роспотребнадзор спрогнозировал появление нового штамма коронавируса в ближайшее время. Вирус будет более заразным, но переноситься заболевание будет в более легкой форме.

Москва, Наталья Рязанова

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