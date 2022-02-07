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Понедельник, 7 февраля 2022, 12:51 мск

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В ближайшее время в мире появится новый штамм коронавируса

В Роспотребнадзоре не исключили появления нового штамма коронавирусной инфекции в ближайшее время. Патоген будет мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести клинического течения заболевания. Такого мнения придерживается замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

«SARS-CoV-2 продолжает мутировать и, думаю, что такое может быть, но более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движется, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания», – сказала Пшеничная, отвечая на вопрос, может ли в ближайшее время появиться новый штамм коронавируса.

По словам специалиста, действующих мер для борьбы с распространением Covid-19 будет достаточно, если события будет развиваться таким образом. Тем не менее, возвращение более жестких ограничений также возможно, если вирус будет мутировать в сторону больше опасности для человека.

Ранее Пшеничная говорила о тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в России. Она отметила, что уровень коллективного иммунитета к этой инфекции уже является приличным, поскольку многие граждане переболели штаммом «омикрон».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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