В ближайшее время в мире появится новый штамм коронавируса

В Роспотребнадзоре не исключили появления нового штамма коронавирусной инфекции в ближайшее время. Патоген будет мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести клинического течения заболевания. Такого мнения придерживается замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

«SARS-CoV-2 продолжает мутировать и, думаю, что такое может быть, но более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движется, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания», – сказала Пшеничная, отвечая на вопрос, может ли в ближайшее время появиться новый штамм коронавируса.

По словам специалиста, действующих мер для борьбы с распространением Covid-19 будет достаточно, если события будет развиваться таким образом. Тем не менее, возвращение более жестких ограничений также возможно, если вирус будет мутировать в сторону больше опасности для человека.

Ранее Пшеничная говорила о тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в России. Она отметила, что уровень коллективного иммунитета к этой инфекции уже является приличным, поскольку многие граждане переболели штаммом «омикрон».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»