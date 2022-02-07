В России темпы заболеваемости Covid-19 снизились впервые с 10 января

В России за минувшие сутки выявили 171 905 новых случаев коронавируса. Впервые с 10 января темпы заболеваемости снизились. На протяжении этих недель число зараженных только прирастало. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«По состоянию на 7 февраля текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 10 843 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 15%. Снижение количества госпитализаций отмечено в 53 регионах», – говорится в сообщении оперштаба. В трех субъектах ситуация почти не изменилась, а в 29 число госпитализаций выросло.

Новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован в 84 регионах страны. При этом за последние 24 часа было проведено на 100 тысяч меньше тестов на выявление коронавирусной инфекции – 1 млн против 1,1 млн за предшествующий день.

За прошедшие сутки 55 683 пациентов успешно справились с болезнью. 609 человек скончались, что стало минимальным значением с 28 июня 2021 года. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России остаются 5 025 661 человек.

Всего в РФ за все время пандемии зарегистрировано 12 982 023 случая коронавирусной инфекции, 336 023 умерших и 10 624 954 выздоровевших.

Москва, Зоя Осколкова

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