«Единая Россия» начинает большую чистку

Менее половины членов «Единой России»» оказались по-настоящему лояльны к партии и действующей власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в партии власти провели тотальный аудит: политические взгляды анализировали по разным схемам, в том числе и профили в соцсетях. Оказалось, что из 25 млн членов по-настоящему лояльны власти не более 40%.

«Там есть не то что не наши сторонники, а даже поддерживающие оппозицию,– цитирует «Коммерсант» свой источник в «ЕР». – Если мы видим, что человек лайкает посты Алексея Венедиктова, то это вряд ли наш сторонник».

Возникшую проблему руководство партии объясняет думской кампанией 2021 года, когда на местах провели «тотальную мобилизацию»: в ряды партийцев и их сторонников записывали целыми предприятиями. При этом партийная база не корректируется годами.

В «Единой России» заявляют, что начинают «большую чистку», объявив при этом «мобилизационную амнистию». То есть, региональные отделения должны сами убрать из базы всех нелояльных, не опасаясь санкций за резкое сокращение членов. Следующим этапом станет новое наращивание рядов. Поставлена задача к 2024 году внести в базу не менее 30 млн реальных сторонников партии и президента Владимира Путина.

Неофитов собираются набирать в первую очередь из тех, кого уже затронули партийные проекты: например, пенсионеров, которым партийные волонтеры помогали во время пандемии, и членов их семей. Кроме того, новый глава центрального исполкома ЕР Александр Сидякин призывал усилить взаимодействие с гражданами при строительстве социальных объектов – вплоть до обсуждения с ними цвета стен.

Москва, Игорь Юров

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