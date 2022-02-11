Россия сохраняет мировое лидерство по пробкам на дорогах

Российские города снова оказались среди мировых лидеров по загруженности дорог. Индекс дорожного движения по итогам 2021 года вычислил сервис TomTom: исследовался трафик в 404 городах 58 стран.

В рейтинг вошли 11 российских городов, 3 из них – в первую десятку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гордом с самыми большими пробками в минувшем году оказался Стамбул – на его дорогах водители потеряли за год 142 часа, причем по сравнению с 2020 годом нагрузка на дороги выросла на 11%.

На втором месте мирового рейтинга Московская область: 140 потерянных часов, уровень перегрузки дорог – 61%, за год показатель вырос на 7%.

Замыкает тройку лидеров Киев.

Санкт-Петербург расположился на 7 строчке: трафик на дорогах северной столицы в 1,5 раза превышает расчетный (+6% за год). В итоге – 115 часов потерянного времени.

На 9 месте Новосибирск, на 14-м Самара. Следом за ней (15 место) идет Екатеринбург, где автомобилисты теряют в пробках в среднем 98 часов, а уровень перегрузки дорог составляет 43% (рост за год 7%).

Ростов-на-Дону занял 23-е место, Нижний Новгород – 32-е.

На 48-м месте Челябинск: дороги перегружены более чем на треть (34% – это на 3% выше показателя 2020 года), в заторах теряется 78 часов в год.

В рейтинг городов самым напряженным трафиком также вошли Казань (56 место), Омск (58 место) и Томск (62 место).

Для примера: столица Аргентины Буэнос-Айрес (на дорогах которого в 2010 году застрял в пробке кортеж президента России Дмитрия Медведева) по итогам 2021 года на 67-м месте; Сингапур, в конце ХХ века буквально задыхавшийся от пробок, – на 88-м; Сан-Франциско, занимающий по загруженности дорог 2 место в США, – на 123-м; Амстердам, решающий проблему пробок за счет развития велоинфраструктуры, – на 272-м. А на последнем месте Мекка.

Москва, Игорь Юров

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