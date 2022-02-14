В Челябинске вынеси приговор энергетику, по вине которого погиб ребенок

В Челябинске вынеси приговор энергетику, по вине которого погиб 11-летний ребенок.

Судом Тракторозаводского района г. Челябинска рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, энергетик компании «Агентство Вертикаль» не провел своевременный осмотр и текущий ремонт оборудования электроустановок во дворе дома №32 по улице Марченко, не установил ограждения и предупреждающих аншлагов возле выступающей из земли гофрированной трубы с оголенными жилами кабеля, находящимися под напряжением.

Поскольку труба находилась в открытом доступе, в июне прошлого года трубы коснулся 11-летний ребенок. От удара током он скончался на месте происшествия.

Суд признал энергетика виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Отмечается, что исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба и морального вреда на сумму 1 млн рублей возмещены подсудимым добровольно при рассмотрении уголовного дела в суде.

Напомним, в конце января Сосновский районный суд при рассмотрении аналогичного дела приговорил мастера участка электросетей к трем годам лишения свободы условно.

Челябинск, Павел Зварзин

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