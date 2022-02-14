У одних – комфорт, у других – безработица: в России составили рейтинг регионов по качеству жизни

Лучше всех в России, как всегда, живется москвичам и петербуржцам. Остальные регионы существенно отстают от столиц по качеству жизни. Соответствующий рейтинг опубликовало сегодня РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при расчете анализировались 67 показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Эксперты использовали информацию Росстата, Минздрава, Минфина России, Центробанка и других открытых источников за 2020-2021 годы. Оценки выставлялись по 100-балльной шкале.

В лидерах, как и прежде, оказались Москва (81,4 балла), Санкт-Петербург (80,2 балла) и Московская область (75,9). Это регионы отличаются развитостью инфраструктуры, высоким уровень экономики и социальной сферы вкупе с большим потенциалом дальнейшего развития.

Татарстан, занимающий 4 позицию, существенно отстал от лидеров, набрав чуть более 69 баллов. Краснодарский край поднялся с 6 на 5 место, поменявшись местами с Белгородской областью.

Ленинградская область сохранилась на 7 строчке. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра поднялся с 9-ой на 8-ую. В первую десятку также вошли Самарская и Нижегородская области, вытеснив оттуда Калининградскую и Воронежскую.

По словам аналитиков, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития: на их долю приходится 32% всего населения России и около 50% суммарного ВРП субъектов федерации.

«По сравнению с предыдущим годом у 39 регионов позиции повысились, у 31 снизились и у 15 регионов не изменились. При этом рейтинговый балл снизился только у 13 субъектов федерации, – отмечают составители. – Таким образом, у многих регионов, сдавших позиции, снижение произошло на фоне роста рейтингового балла и было обусловлено не ухудшением фактической ситуации, а существенным улучшением показателей нескольких других регионов».

Например, Новосибирская область улучшила свой показатель по сравнению с прошлогодним рейтингом на 2,5 балла, но опустилась с 22-го места на 23-е. А Челябинская область, тоже повысившая рейтинговый балл на 2,5 (с 51,230 до 53,801) осталась на прежнем, 25-м, месте.

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом тоже почти не изменился. Разве что Северная Осетия спустилась с 70-го на 76-е место.

Замыкают рейтинг Еврейская автономная область (83-е место), Крачаево-Черкессия (84-е) и Тыва (85-е место).

Регионы последней десятки характеризуются невысоким уровнем социально-экономического развития, отставанием по доходам населения и высоким уровнем безработицы.

Москва, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»