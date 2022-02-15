Приходи на меня посмотреть: челябинскому метеориту исполнилось 9 лет (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня исполнилось 9 лет с момента падения Челябинского метеорита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15 февраля 2013 года примерно в 9 часов 20 минут по местному времени в небе над Уралом появился светящийся шар, стремительно приближавшийся к Земле. В 9:25 раздался мощный взрыв. Ударной волной повреждено 4 тысячи 715 зданиях, в том числе 3 тысячи 724 жилых домов в 10 городах и районах Южного Урала. Как выяснилось позже, во время взрыва пострадали более 1,5 тысяч человек.

Как это было

Первое официальное сообщение появилось в 10 часов 50 минут: «По предварительной оценке, над территорией УрФО произошло разрушение метеорита. Он частично сгорел в нижних слоях атмосферы. Незначительные осколки достигли Земли и упали в малозаселенных участках местности в районе города Сатка Челябинской области», – завили в МЧС. В Коркинском, Красноармейском и Увельском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Вечером в Челябинск прибыла правительственная комиссия, а также министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Позже стало известно, что тело размером около 15 метров влетело в атмосферу земли со скоростью 18-20 километров в секунду. Летело он по достаточно пологой трассе и при входе в плотные слои атмосферы на высоте примерно 60 километров начало дробиться и взрываться. На высоте 20 километров тело прекратило взрываться и выпало на землю каменным дождем, протяженностью от востока Еманжелинска до Златоуста. Самый большой обломок рухнул в озеро Чебаркуль.

Мощность взрыва болида ученые оценили в 460 килотонн тротилового эквивалента, что соответствует мощному ядерному заряду. Выделенной энергии хватило на то, чтобы волна прошла в атмосфере около 85 тысяч километров, поскольку это более чем в два раза больше длины окружности планеты, волны обогнули Землю дважды. Взрыв челябинского болида стал самым мощным событием с 1908 года, когда упал Тунгусский метеорит.

Ученые выяснили, что «родился» Челябинский метеорит около 4,5 миллиардов лет назад, и прилетел он из пояса астероидов, расположенного за Марсом.

Любопытный факт: очевидцы раз разошлись во мнениях, с какой стороны прилетел болид: по мнению председателя регионального отделения Русского географического общества, кандидата географических наук Сергея Захарова, метеорит летел с юго-востока на северо-запад, траектория полета шла по азимуту около 290 градусов по линии Еманжелинск – Миасс. Эту версию поддерживают жители Казахстана, Оренбурга и юго-восточной части Челябинской области.

Однако жители Свердловской и Тюменской областей, а также северной и северо-западной частей Челябинской области клянутся, что болид летел с севера на юг – на Челябинск. А челябинцы утверждают, что космический пришелец оставил «росчерк» с северо-запада на юго-восток. Получается, что метеорит летел одновременно в прямо противоположных направлениях – «навстречу самому себе».

Кстати, болид пронизан прожилками расплава стекла: это натолкнуло ученых на мысль, что еще в космосе небесное тело столкнулось с другим астероидом. Такое случается 1 раз в миллион лет. Со временем «раненый» метеорит менял направление движения, и после совпадения его и земной орбит космический объект обрушился на южноуральцев. Входя в атмосферу Земли, метеорит весил около 10 тысяч тонн.

Водолазы, обнаружившие самый крупный осколок на дне озера Чебаркуль, заявляли его вес в несколько тонн, однако сразу точно взвесить находку не удалось – на отметке в 570 кг весы сломались, а сам «камень» раскололся на 3 части.

Последняя гастроль метеорита

Впоследствии две части – те, что поменьше, исчезли: в Челябинском краеведческом музее оказался лишь самый большой кусок. И сотрудники музея утверждали, что метеорит попал к ним именно в таком виде. Да и этот обломок со временем существенно изменился: из черного стал рыжим и «похудел». В целом, по словам ученых, метеорит Челябинск, точнее, то, что от него осталось, потерял в весе около 20 килограммов.

Благодаря метеориту о существовании Челябинска узнал весь мир, это позволило властям Южного Урала лелеять грандиозные планы на развитие туристической сферы. Однако за прошедшие 9 лет так и не было предложено ни одно по-настоящему стоящей идеи, как извлечь из эпохального события хоть какие-то дивиденды.

Так, только в минувшем году в регионе был, наконец, разработан первый брендовый маршрут, получивший претенциозное название «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!» Правда, разработчики почему-то не включили в него главное место событий – озеро Чебаркуль, куда за 100 лет упало два метеорита.

По этой или по какой-то другой причине, но маршрут пока большим спросом не пользуется – пока по нему прошли всего 65 человек.

Тем не менее, южноуральцы «свой» метеорит не забывают: экземпляр, выставленный в Челябинском государственном историческом музее, пользуется неизменной популярностью. А сегодня можно будет посмотреть не только на него, но на его небесных собратьев.

На один день в музее открылась экспозиция метеоритов, в которой можно увидеть экземпляры, почтившие своим присутствием разные страны и регионы России. Например, осколки болидов, упавшие в Тыве и в Аризоне. И, конечно, самого виновника торжества – метеорит «Челябинск».

Для особо любопытных программа выставки включает познавательный блок.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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