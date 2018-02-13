Ни славы, ни денег: Южный Урал не смог извлечь пользу из падения метеорита

Власти и бизнес-сообщество Южного Урала не смогли использовать метеорит для развития туристической сферы региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за пять лет, прошедших после падения метеорита «Челябинск», не сделано почти ничего, чтобы извлечь из этого события планетарного масштаба пользу для развития туризма на Южном Урале. Об этом заявил заместитель директора Объединенного государственного архива Челябинской области Николай Антипин.

«Безусловно, падение метеорита вызвало большой интерес среди публики, и не только обывателей, но и ученых, – признал Николай Антипин, напомнив, что через год после этого события состоялся представительный научный форум. – Но с тех пор таких масштабных конференций не проходило, насколько я знаю».

Но если в научном сообществе продолжается изучения довольно уникального астрономического явления, в других сферах взбудораживший человечество болид практически не оставил следа. «Помните ведь, в 2013 году много говорили, что надо из этого явления максимум пользы извлечь для развития туризма, – напомнил замдиректора областного архива. – Что было сделано за пять лет? Пожалуй, почти ничего. Да, замечательно, что этот объект попал в музей и приносит музею стабильный доход. Но были же задачи использовать то место, куда упал метеорит. Да, мы знаем, там появился памятник. Но особенно-то нельзя сказать, что там выросла какая-то индустрия туристическая, что на Челябинский метеорит едут посмотреть».

Конечно, эта тема осталась в памяти и в визуальном ряде, признает эксперт. «Вот, например, открытки появляются ежегодно, – рассказал Николай Антипин. – Но, наверно, когда шла речь о том, чтобы извлечь из этого явления какие-то позитивные дивиденды для Южного Урала, речь шла немножко о большем. Не только о полиграфии, изучении, но о создании именно инфраструктуры. Чтобы на Челябинский метеорит постоянно приезжали туристы специально смотреть, наблюдать, изучать его и так далее. Но особой программы из этого, кажется, не получилось».

Признают это и представители туристического бизнеса региона. Правда, сами готовы принять в создании туристического «пространства» и мифологии Челябинского метеорита, скорее, символическое участие. Так, один из отелей, расположенных на берегу озера Чебаркуль, куда упал болид, решил установить на своей территории посвященный этому событию памятник. Объявил конкурс на лучший макет. «Это обязательно должен быть рисунок скульптурной композиции, описание концепции монумента. Ну, и, соответственно, технические какие-то требования, то есть это размеры и материал, из которого изготовлен должен быть памятник», – рассказала о требованиях к конкурсным работам представитель отеля.

Победитель конкурса получит от организаторов... сертификат номиналом 10 тысяч рублей. Для сравнения: если верить официальному сайту компании, это стоимость уик-энда в двухкомнатном номере-люкс отеля. Остается лишь предполагать уровень конкурсных работ, который представят соискатели столь щедрого вознаграждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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