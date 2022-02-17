Борщ в России существенно подорожал

Продукты для борщевого набора подорожали вдвое с января 2017 года по январь 2022 года, следует из данных Росстата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борщевой набор – это сочетание базовых продуктов – овощей, в состав которого входят картофель, капуста, лук, свекла, морковь, а также иногда чеснок. Эти продукты круглогодично присутствуют в рационе большинства населения России вне зависимости от финансового достатка. И именно такой комплекта ингредиентов для борща мониторят Минпромторг и Банк России в рамках оценки динамики потребительских цен.

С января 2017 года этот комплект подорожал в среднем в 2 раза.

По данным Ростата, более всего выросли цены на капусту – в 3 раза (учитывались среднегодовые показатели), на втором месте картофель – рост почти в 2,5 раза. Более чем в 2 раза подорожала свекла, в полтора раза выросли цены на лук.

Осенью минувшего года Минсельхоз предложил правительству снизить цены на продукты из борщевого набора путем увеличения посевных площадей и строительства дополнительных хранилищ.

Кроме того, по мнению аналитиков, в 2022 году ожидается рекордный урожай овощей, благодаря чему стоимость борщевого набора осенью может снизиться на 5% – 10% по сравнению с сентябрем 2021 года.

Москва, Игорь Юров

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