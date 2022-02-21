Зима всё: в Челябинске демонтируют главный ледовый городок

В Челябинске решено демонтировать главный ледовый городок. Об этом сегодня заявил вице-мэр Сергей Авдеев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если раньше снежные и ледовые городки в областном центре разбирали к концу января, то с первых лет XXI века их начали оставлять до весны и разбирали только после наступления затяжных оттепелей.

Например, в прошлом году к демонтажу приступили 27 февраля, а в этом процесс начнут раньше, так как вся наступившая неделя обещает быть «плюсовой». По словам Авдеева, сегодня городок обследуют специалисты и решат, насколько быстро его нужно демонтировать, чтобы он не начал разрушаться сам и не причинил вреда горожанам. Обычно на разборку уходит около 10 дней.

Напомним, городок обошелся городским властям почтив 8,5 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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