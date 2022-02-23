Суд приостановил приговор в отношении челябинских общественников

Судебная коллегия по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела кассационные жалобы челябинских общественников Василия Московца и Гамиля Асатуллина, осужденных по «делу о вязанке дров».

Как уже сообщал «Новый День», в марте минувшего года Асатуллина признали виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога.

Московца признали виновным подстрекательство к хулиганству, обвинение было построено на показаниях Медведева, который и спровоцировал Асатуллина на поджог.

Рассмотрев кассационные жалобы общественников, Судебная коллегия вернула уголовное дело на новое рассмотрение.

«Это означает, что приговор не отменен – но не вступил в законную силу. То есть в данный момент формально мы не являемся осужденными преступниками, – цитирует Василия Московца «Активатика». – Исполнение приговора в отношении меня и Гамиля Асатуллина прекращается, то есть мы не обязаны ходить на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, а также можем участвовать в выборах в качестве кандидатов. В общем, свободные равноправные граждане, пока приговор не вступил в законную силу».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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