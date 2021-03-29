На Южном Урале вынесли приговор по «делу о вязанке дров»

В Челябинской области вынесли приговор по «делу о вязанке дров».

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре 2017 года рядом с участком планируемого строительства Томинского горно-обогатительного комбината задержали активиста движения «СтопГок» Гамиля Асатуллина. Как рассказал впоследствии адвокат активиста Андрей Лепехин, Асатуллин поддался на провокацию и прибыл ночью к участку, чтобы устроить там акцию протеста: бросить на территорию будущего ГОКа бутылки с «коктейлем Молотова».

Провокатором в «Стоп ГОКе» считают Евгения Медведева. К слову, он был задержан лишь после того, как СМИ придали огласке версию эко-активистов о провокации, походя заметив, что второго участника «набега» полиция ищет не особенно усердно. Сразу после задержания Медведева отпустили под подписку о невыезде, в то время как Асатуллина несколько месяцев продержали в СИЗО, а потом изменили меру пресечения на домашний арест, который судья категорически отказался менять на подписку, что лишило активиста возможности работать. В поддержку версии провокации говорит тот факт, что за несколько часов до появления Асатуллина и Медведева у штабелей с древесиной к месту были стянуты бойцы СОБР.

После того, как другой активист движения «Стоп ГОК» Василий Московец заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Челябинска, его обвинили в подстрекательстве к поджогу. Это обвинение выдвигалось и раньше, но потом от него отказались, а в разгар борьбы за место главы города снова вспомнили. Плюс выдвинули дополнительное: добавили еще подстрекательство к совершению умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества, то есть Томинского леса.

В целом, следствие и судебное разбирательство длились 2,5 года. Сегодня Сосновский районный суд огласил свой вердикт.

Василия Московца признали виновным подстрекательство к хулиганству по предварительному сговору и покушении на умышленное уничтожению имущества путем поджога. В основном, обвинение было построено на показаниях Медведева: он предъявил диктофонную запись разговора, в ходе которого обсуждается «натиск на площадку Томинского ГОКа» и упоминается поджог.

Московец вину категорически отрицает, заявляя, что разговор выхвачен из контекста: на запись попала часть обсуждения всех возможных вариантов действий в данной ситуации. По его словам, он сам же и раскритиковал идею нападения, но эта часть разговора на запись, представленную Медведевым, не попала.

Сам Медведев постарался свести свою роль в этой истории к минимуму: он заявил, что лишь развешивал вместе с Асатуллиным плакаты, а больше ни в чем не участвовал – ни в подстрекательстве к поджогу, ни в подготовке бутылок с «коктейлем Молотова», ни в самом поджоге, ни в разбрасывании досок с гвоздями на подъезде к площадке.

Тем не менее, Медведева вместе с Гамилем Асатуллиным признали виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога. Кстати, ущерб от их действий в ходе судебного разбирательства снизился с 13 млн 900 тыс рублей до 147 тысяч.

В итоге Гамиля Асатулина приговорили к трем годам лишения свободы, Василия Московца – к 2,5 годам, Евгения Медведева – к 1,5 годам лишения свободы. Все сроки – условные.

Как сообщил РИА «Новый День» Василий Московец, приговор будет обжалован – вплоть до Европейского суда по правам человека.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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