Всех отозвали: этап кубка мира по фристайлу в Челябинской области отменили

Запланированный на Южном Урале этап кубка мира по фристайлу отменили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатор Челябинской области, соревнования, которые должны был пройти в «Солнечной долине» (Миасс) в ближайшее воскресенье, не состоится, так как спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды.

Соревнования не первый год проходят в Миассе. В этом году в регион для участия в этапе кубка мира прибыли 88 спортсменов из 15 стран. Однако в связи с ситуацией на Украине спортивные федерации начали отзыв своих представителей еще вчера, 24 февраля. Одними из первых снялись с соревнований фристайлисты Австралии и Великобритании. Сегодня утром стало известно об аналогичном решении шведов.

В пресс-службе главы региона заверили, что деньги за приобретенные билеты болельщикам будут возмещены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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